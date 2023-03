Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - 47-Jähriger entwendet diverse Kleidungsstücke

Bünde (ots)

(jd) Gegen 8.00 Uhr betrat ein bis dahin unbekannter Mann am Samstag (25.3.) einen Verbrauchermarkt an der Wilhelmstraße. Zwei Mitarbeiter des Geschäfts bemerkten, dass der Mann ein paar Minuten später ein Cappy trug und einen Rucksack mit sich führte und damit das Geschäft verlassen wollte. Beides hatte er beim Betreten des Supermarktes noch nicht bei sich, sodass die Mitarbeiter den Mann im Eingangsbereich anhielten und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in einen Büroraum führten. In dem Rucksack, der ebenso wie das Cappy zum Warensortiment des Marktes gehört, befanden sich unter anderem ein Pullover und Socken, die ebenfalls aus dem Markt stammen. Zur Identitätsfeststellung brachten die Beamten den Mann zur Polizeiwache Herford. Es handelt sich bei ihm um einen 47-jährigen Bünder, der wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Für den Verbrauchermarkt an der Wilhelmstraße wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

