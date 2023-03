Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Im Rahmen mehrerer im Stadtgebiet durchgeführten Verkehrskontrollen gab es gestern nicht nur Ermahnungen und ausgestellte Mängelscheine oder Kontrollaufforderungen. So wurde gegen Mittag in Weimar Nord der Fahrer eines Kleintransporters angehalten und kontrolliert. Bei dem 32-jährigen Fahrer reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv. In der Paul-Klee-Straße stießen Beamte am frühen Nachmittag auf einen E-Bike-Fahrer. Auch er und sein Rad wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem E-Bike derart manipuliert wurde, dass es nunmehr viel schneller fuhr. Was dem 33-jährigen Weimarer aber entging, mit der nun vorhandenen Leistung muss das Rad versichert werden und der Fahrer selbst benötigt eine Fahrerlaubnis zum Führen. Beides war nicht der Fall. In der Nacht zu Freitag wurde in der Bertuchstraße der Fahrer eines VW-Transporters einer Kontrolle unterzogen. Den 33-Jährigen erwartet als Folge dieser einen Bußgeldbescheid von mindestens 500 Euro, weil er mehr Alkohol im Körper hatte, als erlaubt war. Ein Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

