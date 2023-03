Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

An der Kreuzung Rainer-Maria-Rilke-Straße / Ludwig-Feuerbach-Straße kam es gestern zu einem Unfall. Am späten Nachmittag übersah die 69-jährige Fahrerin den von rechts kommenden Fahrer eines Audi. Auch dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die Fahrerin des Honda und der 37-jährige Lenker des Audi kamen mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell