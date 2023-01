Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dieb möchte sein Stehlgut zurück

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 08.01.2023 gegen 14:30 Uhr erschien ein 53-Jähriger auf der Wache der Polizeiinspektion Koblenz 1. Er gab an, wegen einer vermeintlichen Fundsache die Polizei aufgesucht zu haben. Und zwar wolle er Gegenstände abholen, die er in einem Drogeriemarkt verloren habe.

Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab, dass es sich bei den geforderten Gegenständen um Stehlgut aus einem räuberischen Diebstahl des Beschuldigten aus dem September 2022 in ebenjenem Drogeriemarkt handelte. Statt der Aushändigung der Gegenstände, wurde dem 53-Jährigen die Festnahme erklärt. Denn genau für diese Tat lag ein offener Haftbefehl gegen ihn vor. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die JVA Koblenz verbracht.

