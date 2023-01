Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Weihnachtsmarktstand

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.01. auf den 07.01.23 drangen bislang unbekannte Täter in einen Stand des Weihnachtsmarkts auf dem Zentralplatz in Koblenz ein und entwendeten hier neben einem Elektrowerkzeug diverse Spirituosen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0261-103 2690 entgegen.

