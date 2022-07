Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Unerlaubte Spritztour, Geschädigte gesucht

Au am Rhein (ots)

Zu möglichen Unfallschäden könnte es am Donnerstagabend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr gekommen sein. In diesem Zeitraum sei es einem Senior gelungen, an die Autoschlüssel seiner Familie zu gelangen und somit eine Ausfahrt mit dem Opel der Ehefrau zu machen. Aufgrund einer Demenzerkrankung soll dieser allerdings nicht mehr in der Lage gewesen sein, ein Fahrzeug zu führen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann von Au am Rhein über Elchesheim-Illingen und Steinmauern nach Plittersdorf und wieder zurückgefahren sein. Als er wohlbehalten wieder zuhause vorgefahren sei, konnten frische Schäden an dem Fahrzeug festgestellt werden. Die Umstände des Unfalls konnten aufgrund der Erkrankung des Mannes nicht in Erfahrung werden und sind daher aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Beamte des Polizeireviers Rastatt sind daher auf der Suche nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten und bitten diese sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

