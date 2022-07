Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Reitunfall - Zeugen gesucht

Ohlsbach (ots)

Am Sonntag gegen 13.45 Uhr, ritt eine 43-Jährige auf der Straße Hinterohlsbach in Richtung des Brandeckturms. In einer Kurve kam ihr ein Radfahrer entgegen, woraufhin das Pferd scheute und die Frau abwarf. Nach ihrem Sturz versuchte die Reiterin das davonlaufende Pferd einzufangen. Der Radfahrer, ein circa 60 bis 65 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren und Fahrradhelm fuhr weiter. Wie sich herausstellte zog sich die Reiterin bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg haben Ermittlungen eingeleitet und bitten unter Rufnummer 0781-214200 um Zeugenhinweise. /bab

