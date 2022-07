Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Rücksichtsloses Verhalten auf der BAB 5 - Polizei sucht Zeugen!

Offenburg (ots)

Nach mehreren verkehrswidrigen Überholmanövern kam es am Samstagabend kurz vor 19.00 Uhr auf der BAB 5 im Bereich der Anschlussstelle Herbolzheim zu einem Unfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Nach Angaben des Führers eines weißen Pkw Skoda mit Freiburger Zulassung, wurde dieser mehrmals vom Lenker eines schwarzen Renault Megan mit Offenburger Kennzeichen rechts überholt. In der Folge bremste der Renault-Fahrer den Führer des Skoda auf dem linken Fahrstreifen grundlos bis zum Stillstand aus. Hierdurch mussten weitere Fahrzeugführer, welche in nördlicher Richtung unterwegs waren ebenfalls abbremsen. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf die stehenden Pkws auf. Durch die Kollision erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern setzte der Führer des Renault Megan seine Fahrt in Richtung Norden fort. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Vorfalles sich unter Tel. 0781/21-4200 zu melden.

