Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kennzeichenschilder abmontiert

Achern (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch fiel in der Nacht zum Sonntag gegen 23:40 Uhr im Bereich des Adlerplatzes eine Person auf, die beim Erblicken des Streifenwagens Gegenstände in ein Gebüsch warf. Wie sich bei genauerer Überprüfung herausstellte, handelte es sich dabei um sechs Kennzeichenschilder, die an in der Nähe geparkten PKW abmontiert wurden. Beim 25-jährigen Tatverdächtigen konnte zudem ein Mercedes-Stern aufgefunden werden, der ebenfalls einem PKW zugeordnet werden konnte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl bei der Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell