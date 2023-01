POL-PPKO: Presse-Erstmeldung: aktueller Wohnhausbrand in Koblenz

Koblenz (ots) - Am 07.01.2022 wurde die Polizei, gegen 18:55 Uhr, über einen Wohnungsbrand in der Lindenstraße in Koblenz informiert. In einer im Erdgeschoss liegenden Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Durch die entstandene Rauchentwicklung mussten 14 Bewohner des Hauses durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt wurden 8 der geretteten Personen mit ...

