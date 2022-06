Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Einkaufen Geldbörse entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Donnerstag, 02.06.22, 13.45 Uhr - 14.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 02.06.22, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Holzmindener Straße in Bad Gandersheim zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 77-jährge Bad Gandersheim trug ihre Handtasche während des Einkaufens über der Schulter. Als sie an der Kasse den Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die zuvor geschlossene Tasche geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 190,- EUR Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

