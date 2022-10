POL-SE: Kreis Segeberg - Kriminalpolizei warnt vor Betrugsmasche mit WhatsApp

Bad Segeberg (ots) - Sowohl in Schenefeld als auch in Wedel ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Diebstahl von Pkw gekommen. In der Blankeneser Chaussee in Schenefeld entwendeten Unbekannte gegen 22:30 Uhr einen Toyota Lexus in beige/gold-metallic aus einem Carport im Bereich zwischen Drift und Gremsbargen. Der SUV aus dem Baujahr 2021 war mit Hamburger Kennzeichenschildern versehen. In Wedel kam es in der ...

