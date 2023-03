LPI-J: Unfall kurz nach dem Tunnel

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwischen Montag, dem 13. März 2023, und Dienstagvormittag entwendeten Unbekannte zwei Restmülltonnen in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda. Die Tonnen haben jeweils ein Fassungsvermögen von 1100 Litern und waren mit Restmüll gefüllt. Hinweise zum Täter gibt es aktuell nicht. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr