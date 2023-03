LPI-J: Dreist zusammengeklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Stadtrodaer Heinrich-Heine-Straße stellte am Mittwochvormittag eine Ladendiebin auf frischer Tat. Die 86-Jährige hatte verschiedene Gartenutensilien an sich genommen, ohne einen Bezahlwillen erkennen zu lassen. Beim Passieren des Kassenbereichs wurde sie auf ihr Handeln hin angesprochen. Die Waren im Wert von knapp 10,- Euro verblieben im Markt. Die fällige Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte ...

