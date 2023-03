Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht: Inlineskaterin verletzt - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Herford (ots)

(hd) Am Samstag (25.03.2023) befuhr eine 25-Jährige Inlineskaterin gegen 15:05 Uhr den Radweg der Engerstraße in Herford in Fahrtrichtung Enger. In etwa in Höhe der Einmündung Im Barrenholze kam ihr auf dem Radweg ein Fahrradfahrer entgegen. Die beiden Verkehrsteilnehmer berührten sich in der Vorbeifahrt. Dadurch stürzte die Skaterin auf den angrenzenden Gehweg. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne der verletzten Frau zu helfen, oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 - 65 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, kurze graue Haare, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer dunklen Jacke. Er nutzte ein oranges oder rotes Citybike. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beschriebenen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter Tel. 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

