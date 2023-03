Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Oldtimer-Leichtkraftrad entwendet- Bundeswehr Herkules mitgenommen

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es zu einem Diebstahl eines auffälligen Leichtkraftrades der Bundeswehr in der Straße Zum Waldhaus. Durch den Inhaber wurde das Fahrzeug in der Garage neben einer Gaststätte abgestellt und das Tor verschlossen. Am Dienstagabend (21.3.)gegen 22.00 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses lauten Krach außerhalb des Hauses. Als sie aus dem Fenster schaute konnte sie eine bislang unbekannte Person beobachten, wie diese das Leichtkraftrad vom Grundstücksbereich wegschob. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie die schiebende Person nicht deutlich erkennen und ging davon aus, dass es sich um den Eigentümer handelte. Bei dem auffälligen Fahrzeug handelt es sich um eine Herkules K 125 BW Military in den typischen Bundeswehr-Farben (Wert ca. 2.000 Euro). Auffällig sind zudem die Schutzbügel am Scheinwerfer und ein Drahtseilschloss am hinteren Gepäckträger. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib der auffälligen Maschine machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

