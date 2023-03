Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl im Einkaufsmarkt- Auseinandersetzung mit Zeugen

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (22.3.) wurden zwei Jugendliche in Einkaufsmarkt am Deichkamp in Herford dabei beobachtet, wie diese mehrere Kleidungsstücke in ihre Rucksäcke packten und den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierten. Beide Personen wurden anschließend durch die Zeugen auf den Diebstahl angesprochen. Beide reagierten sofort aggressiv und versuchten aus dem Laden zu flüchten. Die Zeugen reagierten schnell und konnten beide Beschuldigten noch an Kleidung und getragenem Rucksack festhalten. Es kam im Anschluss zu einer körperlichen Rangelei, in dem beide Jugendlichen versuchten, auf die Zeugen einzuschlagen. Beide konnten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Büro festgehalten werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass es sich bei den Beschuldigten um zwei irakischen Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren handelt, die zur Zeit in Herford wohnhaft sind. Auch während der Sachverhaltsklärung verhielten sich beide weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Sie wurden nach Beendigung der Maßnahmen letztendlich in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Beide erwarten jetzt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell