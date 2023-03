Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - 61-Jährige beschädigt Poller

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 61-jährige Frau aus Enger fuhr gestern (22.3.) um 19.14 Uhr mit ihrem Ford auf der Industriestraße und hielt ihr Fahrzeug zunächst am Fahrbahnrand an. Als sie dann wieder anfahren wollte, übersah sie jedoch augenscheinlich einen Betonpoller und stieß zunächst dagegen. Dieser verkeilte sich unter dem Auto, so dass eine Weiterfahrt nur erschwert möglich war. Nach einigen Metern hielt die 61-Jährige dann doch ihren Ford an und rief ein Abschleppunternehmen, da sich mitgeschleiften Gegenstand nicht löste. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens informierte die Polizei über den Unfall. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei der Frau Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Die 61-Jährige wurde zur Herforder Wache gebracht. Nachdem dort eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde, wurde die Frau entlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

