Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Unbekannte heben Geld mit gestohlenen EC-Karten ab - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford / Kreis Herford (ots)

(jd) Aus einer Tasche entwendeten bisher Unbekannte die Geldbörse einer zum Tatzeitpunkt 58-jährigen Herforderin. Die Tasche befand sich in dem Einkaufswagen der Frau, mit dem sie in einem Supermarkt an der Werrestraße einkaufen war. Kurze Zeit später wurden mit ihren Bankkarten, die sich in dem Portemonnaie befanden, drei Abbuchungen getätigt. Das Amtsgericht Bielefeld hat nun in einem Beschluss die Fotos aus den Überwachungskameras an den Bankautomaten für die Öffentlichkeit freigegeben. Zeugen, die die tatverdächtigen Männer auf den Bildern erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden. Die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter: https://polizei.nrw/fahndung/101595

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell