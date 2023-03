Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Heckscheiben eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte gestern (21.3.), um 3.00 Uhr eine eingeschlagene Heckscheibe an einem VW Transporter, der sich auf einem Firmengelände an der Südstraße befand. Als ein 32-jähriger Mitarbeiter der Firma, der das Fahrzeug gehört, vor Ort erschien, bemerkte er eine ähnliche Beschädigung an einem VW Crafter. Auch hier wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeuginnere wurde augenscheinlich bei beiden Fahrzeugen durchsucht und nach einer ersten Einschätzung entwendeten der oder die Unbekannten Werkzeug. Die genaue Aufstellung der entwendeten Gegenstände, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 1.000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter einen Zaun gewaltsam öffneten, der das Gelände umschließt. So haben sie sich Zutritt zu dem Firmengelände verschafft, um an Diebesgut in den Fahrzeugen zu gelangen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Montag, 17.00 Uhr und der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Südstraße bemerkt haben, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

