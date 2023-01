POL-COE: Billerbeck, Gartenstraße/Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bahnhofstraße in Appelhülsen Reifen und Felgen eines schwarzen BMW 220I gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Sonntag (15.01.23) und 7.40 Uhr am Montag (16.01.23). Die Diebe haben das Auto dazu auf Ziegelsteinen aufgebockt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr