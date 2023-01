POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Felgen gestohlen

Coesfeld (ots) - An der Straße Bült sind Unbekannte in ein Gebäude eingebrochen. Wie sie zwischen 18.30 Uhr am Freitag (13.01.23) und 8 Uhr am Montag (16.01.23) in Innere gelangten, ist derzeit nicht klar. Die Täter entwendeten Bargeld. Von einer Baustelle an der Coesfelder Straße haben Unbekannte unter anderem Werkzeuge entwendet. Zwischen 15 Uhr am Freitag (13.01.23) und 9 Uhr am Montag (16.01.23) öffneten sie gewaltsam eine Tür. In zwei Rohbauten an der Straße An ...

