Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Straße Bült sind Unbekannte in ein Gebäude eingebrochen. Wie sie zwischen 18.30 Uhr am Freitag (13.01.23) und 8 Uhr am Montag (16.01.23) in Innere gelangten, ist derzeit nicht klar. Die Täter entwendeten Bargeld.

Von einer Baustelle an der Coesfelder Straße haben Unbekannte unter anderem Werkzeuge entwendet. Zwischen 15 Uhr am Freitag (13.01.23) und 9 Uhr am Montag (16.01.23) öffneten sie gewaltsam eine Tür.

In zwei Rohbauten an der Straße An der Wette waren Einbrecher aktiv. In einem Fall ist nicht bekannt, welche Beute sie gemacht haben. Aus dem anderen Rohbau entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge. Die Tatzeit liegt jeweils zwischen 13 Uhr am Freitag (13.01.23) und 7.30 Uhr am Montag (16.01.23). In beiden Fällen öffneten die Einbrecher gewaltsam Türen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

