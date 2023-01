Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Daruper Straße, Münsterstraße

Einbruch in Imbiss und Firma

Coesfeld (ots)

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma auf der Daruper Straße und in einen Imbiss auf der Münsterstraße in Dülmen ein.

Am Samstag (14.01.2023), gegen 02.00 Uhr, kam es in Dülmen zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einer Lagerhalle einer Sanitärfirma. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe vom Rolltor ein und gelangten so in die Lagerhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden nichts entwendet.

In der heutigen Nacht (16.01.2023) gegen 00.30 Uhr, öffnete unbekannte Täter ein Fenster eines Imbisses auf der Münsterstraße in Dülmen und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie eine Kasse auf und entwendeten einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell