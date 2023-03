Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht missachtet - 31-Jähriger leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Eine 33-jährige Frau aus dem Kalletal fuhr am Montag (20.3.), gegen 12.35 Uhr mit ihrem Audi auf der Bonneberger Straße aus Richtung Bad Oeynhausen kommend. An einer Ampelanlage zur Mindener Straße / Herforder Straße zeigte diese für die 33-Jährige Rotlicht. Sie fuhr dennoch in den Einmündungsbereich ein, um nach links in Richtung Uffeln abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger aus Gütersloh mit seinem Audi auf der Mindener Straße in Richtung Exter. Da die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, fuhr er in den Einmündungsbereich ein, um seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gütersloher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Feuerwehr Vlotho streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleib die Fahrbahn Richtung Exter gesperrt. An den beiden Audis entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell