Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Sprinter-Fahrer demoliert Tanksäule und fährt davon

Bünde (ots)

(jd) Gegen 19.00 Uhr sah der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Klinkstraße am Samstag (18.3.), wie der Fahrer eines Sprinters eine Tanksäule beschädigte. Der unbekannte, etwa 35 bis 45 Jahre alte Mann hielt sein Fahrzeug zunächst an der Tankstelle an und begab sich in den Verkaufsraum. Als er wenige Minuten später sein Fahrzeug, einen Sprinter der Marke Mercedes Benz, anfuhr, touchierte er eine Zapfsäule. Dadurch entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Der Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher jedoch nicht nach, sondern setzte seine Fahrt fort. Den hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Mitarbeiter neben einer Personenbeschreibung des Fahrers auch das Kennzeichen mit Mindener Zulassung nennen. Demnach ist der Halter des Mercedes ein 44-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern noch an.

