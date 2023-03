Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte werfen mit Flaschen auf Jugendliche - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 16-jähriger aus Gütersloh sowie zwei 16- und 18-Jährige aus Lemgo beabsichtigten am Freitag (17.3.) gegen 21.40 Uhr das Bahnhofsgelände in Herford zu verlassen. Auf Höhe einer Bushaltestelle am Bahnhofsplatz passierten die drei eine Gruppe bestehend aus etwa 20 jungen Männern. Diese nahmen sogleich eine aggressive Körperhaltung an und sprachen die drei Jugendlichen an. Da diese die Gefahr erkannten, die von dieser Situation ausgeht, rannten alle drei umgehend weg. Sie bemerkten dann, dass aus der Gruppe heraus Glasfalschen auf sie geworfen wurden. Alle drei konnten den Flaschen ausweichen, sodass sie nicht verletzt wurden. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten leiteten eine Fahndung nach der unbekannten Personengruppe ein, die jedoch negativ verlief. Der Erziehungsberechtigte des 16-jährigen Güterslohers erschien ebenfalls vor Ort und brachte die drei Jugendlichen nach Hause. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

