POL-HF: Roller entwendet - Polizei stellt Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Eine Gruppe Jugendlicher befand sich am Freitag (17.3.) gegen 22.05 Uhr an der Bünder Straße. Als die Personen einen Streifenwagen der Polizei Herford sahen, flüchteten die Personen umgehend über mehrere Grundstücke in Richtung einer Schule. Über den Wellenbrocker Weg begab sich dann ein Polizeibeamter in Richtung besagter Schule und erkannte dort vier dieser Jugendlichen, die einen Roller schoben. Die Jugendlichen ergriffen sodann erneut die Flucht und warfen den Roller auf den Boden. Bei der weiteren Fahndung im Nahbereich wurde einer der Jugendlichen durch eine zivile Einsatzkraft angesprochen. Als sich diese Einsatzkraft als Polizeibeamter auswies, ergriff der Jugendliche erneut die Flucht, wurde dann im Bereich Golzstraße/Brombeerweg angehalten. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Enger, dessen Erziehungsberechtigte über den Sachverhalt informiert wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Roller zuvor von einem Grundstück an der Bünder Straße entwendet wurde. Er gehört einem 18-jährigen Herforder. Durch das Wegwerfen des Rollers ist dieser beschädigt worden. Die Ermittlungen zu den weiteren Jugendlichen dauern an. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

