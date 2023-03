POL-HF: Verdacht auf körperlichen Mangel nach § 315c StGB - 55-Jähriger fährt gegen zwei Ampelmasten

Löhne (ots) - (sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem PKW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag (16.3.) auf der Straße Quellental in Löhne unterwegs war. Ein 45-jähriger Radfahrer befand sich gegen 17.30 Uhr auf der Brunnenstraße in Richtung Herforder Straße. Als der Löhner den Einmündungsbereich Quellental passieren wollte, bog plötzlich der ...

