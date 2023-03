Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer tritt gegen Außenspiegel- Zeugen verfolgen Täter

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (16.3.) wurden Zeugen an der Langenbergstraße gegen 22.30 Uhr auf ein lauten Knall aufmerksam, der augenscheinlich aus dem Bereich von geparkten Fahrzeugen kam. Die Zeugen konnten anschließend beobachten, wie zwei männliche Personen vom einem geparkten grauen Opel Zafira wegliefen. Die Zeugen nahmen fußläufig und mit einem Pkw die Verfolgung der Flüchtenden auf und konnten Beide im Bereich der Einmündung In der Trift einholen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festhalten. Infolge des Festhaltens kam es zwischen einem 55-jährigen Zeugen und einem der Personen zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Zeugen in den Unterarm und Schulter biss. Der Zeuge wurde hierbei verletzt und die Bisswunden mussten in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Die anschließende Überprüfung der stark alkoholisierten Tatverdächtigen ergab, dass es sich um einen 21-Jährigen aus einen 16-jährigen Jugendlichen aus Herford handelt. Nach ersten Ermittlungen wurde durch den 21-Jährigen nicht nur der Außenspiegel des Opel Zafira beschädigt, sondern auch bei einem geparkten schwarzen VW Golf der Außenspiegel abgeknickt und das Spiegelglas zerbrochen. Der 21-Jährige war zudem für die Bisswunden beim Zeugen verantwortlich.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens und der bereits begangenen Straftaten wurde der 21-Jährige vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Der 16-jährige Jugendliche wurde an die Mitarbeiterin der zuständigen Wohngruppe übergeben. In wie weit der Jugendliche an den Straftaten beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

