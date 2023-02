Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher machen Beute

Am Sonntag brachen Unbekannte in zwei Häuser bei Laupheim ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr brachen Unbekannte in zwei Gebäude in Untersulmetingen ein. An einem Haus in der Straße Beckenkreuz hebelten sie die Terrassentür auf. Im Innern durchwühlten sie mehrere Zimmer und suchten nach Brauchbarem. Sie fanden Geld. Das nahmen sie mit.

Auch in der Straße Beim Sportplatz brachen sie in ein Haus ein. Die Täter hebelten das Fenster der Terrasse auf und gelangten so in das Innere. Auch hier durchsuchten sie mehrere Zimmer. Sie fanden Geld und Schmuck. Beides nahmen die Unbekannten mit. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.

Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) sucht nach den Einbrechern und fragt:

- Wer hat am Sonntag in Untersulmetingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweis der Polizei:

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++0242010++0241366 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell