Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermisster Mann nach stundenlanger Suche im unterkühltem Zustand entdeckt

Plau am See (ots)

Nach stundenlanger Suche hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Plau am See einen im erheblich unterkühlten Zustand befindlichen vermissten Mann entdeckt. Der 64-Jährige war am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr aus einem Pflegeheim in Plau verschwunden. Der als orientierungslos geltende Mann irrte anschließend offenbar ziellos umher. Das Pflegepersonal informierte wenig später die Polizei über das Verschwinden des 64-Jährigen, der mit einem Rollator unterwegs war. Die Polizei startete daraufhin einen Sucheinsatz nach dem Vermissten, an dem auch zwei Fährtenhunde der Polizei beteiligt waren. Kurz nach 04 Uhr hatten Polizisten den Mann dann am Stadtrand auf offener Straße am Boden liegend entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war der Vermisste bereits stark unterkühlt. Er wurde anschließend unmittelbar ins Krankenhaus gebracht.

