FW-KA: Mähdrescher verursacht zwei Brände auf Getreidefeld

Philippsburg (ots)

Auch am Samstag waren die Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe bei mehreren, oft auch kleineren Flächenbränden im Einsatz. Zu einem größeren Einsatz kam es in Philippsburg. Es brannten beim Brechtsee auf einen Getreidefeld zwei Flächen mit insgesamt 1,5 ha. Verursacht wurden die Brände wohl durch einen technischen Defekt an dem eingesetzten Mähdrescher. Die Rauchsäule war weithin sichtbar, als die Freiwillige Feuerwehr Philippsburg am Samstagnachmittag zu einem größeren Flächenbrand alarmiert wurde. Auf einem Feld im Stadtteil Huttenheim hat ein Mähdrescher ein größeres Getreidefeld gedroschen. Plötzlich bemerkte der Landwirt, dass sich die abgeerntete Fläche an zwei Stellen entzündet hat. Der Mähdrescher wurde sofort in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr alarmiert. Zwischenzeitlich hat der Landwirt versucht, mit einem Grubber zwischen der abgeernteten Fläche und dem Getreidebestand durch die Bodenbearbeitung ein Übergreifen zu verhindern.

Die Freiwillige Feuerwehr Philippsburg war mit 30 Einsatzkräften und fünf Löschfahrzeugen unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Rudolf Reiß im Einsatz. Das Feuer wurde mit dem mitgeführten Löschwasser in den Fahrzeugen mit mehreren Rohren gelöscht. Zum Auffüllen der Löschwassertanks wurde mit einer Tragkraftspritze Wasser aus dem Baggersee entnommen. Bei den Löscharbeiten hat sich besonderes das Tanklöschfahrzeug 2000 auf einem geländefähigen Allradfahrgestell bewährt. Dieses Fahrzeug hat besondere Ausstattungen für den Flächenbrand und kann während der Fahrt über angebaute Düsen den Boden auf dem Feld bespritzen. Nach dem Feuerwehreinsatz hat der Landwirt das Feld dann vollständig abgeerntet.

