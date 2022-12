Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Situation auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim entspannt sich allmählich

Ludwigslust-Parchim (ots)

Nachdem überfrorener Regen für teilweise extreme Straßenglätte auf vielen Straßen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sorgte, entspannt sich die Situation allmählich. Insbesondere auf den Hauptstraßen tritt eine zunehmende Normalisierung des Straßenverkehrs ein. Auf zahlreichen Nebenstraßen, insbesondere in den Regionen in und um Hagenow, Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Dömitz und Parchim ist es vielerorts teilweise noch erheblich glatt. Aus diesem Grund rät die Polizei Kraftfahrern auch weiterhin zur vorsichtigen und defensiven Fahrweise. Bis Montagmittag registrierte die Polizei landkreisweit 14 Glätteunfälle. Bei nahezu allen blieb es bei Blechschäden. So auch am frühen Montagmorgen in Boizenburg, als auf glatter Straße ein PKW außer Kontrolle geriet und mit einem parkenden Kleintransporter zusammenstieß. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

