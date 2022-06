Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung am Bahnhof Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend soll es am Bahnhof Baden-Baden zu einer Körperverletzung gekommen sein. Es meldete sich telefonisch eine Person bei der Polizei und teilte mit, dass er am Bahnsteig geschlagen worden wäre, nachdem er einen Mann aufgefordert hatte, nicht auf den Bahnsteig zu pinkeln. Der Mann soll ihm daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Eine Streife der Bundespolizei stelle vor Ort die beteiligten Personen fest. Der Anrufer begab sich in medizinische Behandlung und der aggressive, alkoholisierte Tatverdächtige, ein 36-jähriger Mazedonier, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen des Bahngeländes verwiesen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell