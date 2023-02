Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 9.15 Uhr. In der Hohensteinstraße parkte ein Renault ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto und beschädigte es an der linken vorderen Fahrzeugseite. Um den Schaden kümmerte ...

mehr