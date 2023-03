Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kiosk - Unbekannte entwenden drei Münzgeldautomaten

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Inhaber eines Kiosks an der Straße Am Hallenbad bemerkte am Dienstag (14.3.) gegen 10.00 Uhr Einbruchspuren an der Haupteingangstür. Auch an einem Fensterrahmen waren Merkmale erkennbar, die auf einen Versuch des gewaltsamen Öffens hinweisen. Im Inneren stellte der 32-Jährige dann fest, dass unter anderem 80 Flaschen Bier und Limonade, eine Motorkettensäge sowie drei Feuerwehrmünzgeldautomaten fehlten. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf knapp 12.000 Euro. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Montag, 15.00 Uhr und Dienstag, 10.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

