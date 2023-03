Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter-Fahrerin bei Ausweichmanöver verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Herford (ots)

(jd) Eine 32-jährige Herforderin fuhr gestern (15.3.) um 21.45 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem linken Geh-/Radweg der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. Etwa auf Höhe der Einmündung zum Westring kam ihr ein bisher unbekannter Radfahrer entgegen. Beide Personen versuchten auszuweichen, steuerten dabei jedoch in die gleiche Richtung. Die 32-Jährige leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, bei der sie zu Fall kam. Durch den Sturz wurde die Herforderin im Gesicht und an der Hand leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Vor Ort stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass die Herforderin an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht hat und hier ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorliegt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford den am Unfall beteiligten Radfahrer, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

