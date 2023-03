Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Eine Person leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 65-jähriger Mann aus dem Kalletal fuhr gestern (14.3.) mit seinem VW auf der Quernheimer Straße in Richtung Bünde. Kurz vorm Hökenbrügger Weg musste der Mann um etwa 12.45 Uhr sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Unmittelbar hinter ihm fuhr in gleicher Richtung ein 46-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem Renault. Dieser konnte sein Auto trotz sofortiger Bremsung nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den VW auf. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 46-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell