Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zwei Autos beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Zu zwei Sachbeschädigungen an Autos kam es am Freitag beziehungsweise zwischen Freitag und Samstag in Korbach.

Am Freitag hatte der Fahrer seinen grauen Seat Leon gegen 13.45 Uhr in der Karpatenstraße abgestellt. Als er nach einem Freibadbesuch gegen 16.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses erheblich zerkratzt worden war. Die tiefen Kratzer befanden sich an der Fahrertür, der Motorhaube und auch auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Am Samstagmorgen erstattete der Besitzer eines schwarzen Honda CR-V Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er hatte sein Auto am Freitagmorgen im Ziegelhütter Weg geparkt und stellte den Schaden am Samstagmorgen fest. Unbekannte hatten das Auto an der Fahrerseite und am Heck zerkratzt, so dass auch in diesem Fall ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell