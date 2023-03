Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Bünde (ots)

(jd) Gestern (13.3.) beabsichtigte ein 14-jähriger Bünder gegen 17.30 Uhr die Straße Wasserbreite im Bereich der Kreuzung der Bismarckstraße zu überqueren. Als die dortige Ampelanlage für ihn Grünlicht zeigte, überquerte der Jugendliche mit seinem Fahrrad die Straße. Zeitgleich fuhr auch ein in Richtung Bahnhofstraße fahrender Hyundai in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 14-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Hyundai-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um den 14-Jährigen und nannten den hinzugerufenen Polizeibeamten das Kennzeichen des flüchtigen Autofahrers und gaben eine Personenbeschreibung an. Das entsprechende Auto und den beschriebenen Fahrer trafen die Beamten an der Halteranschrift des Hyundai an. An dem Auto konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 65-jährigen Mann aus Kirchlengern, dessen Führerschein vor Ort sichergestellt wurde. Bis zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen durch die Beamten untersagt. Der 14-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung verlassen konnte. Die Erziehungsberechtigte des Jugendlichen wurde verständigt und erschien ebenfalls vor Ort.

