Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Messerschleifer verlangt dreistellige Summe - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Ein bisher unbekannter Mann klingelte am Montag (13.3.) gegen 10.00 Uhr bei einer 85-jährigen Frau im Sattelmeierweg. Der Mann gab an, dass er Messer- und Scherenschleifer sei. Da sein Vater bereits Schleifer war, kannte er angeblich die Adresse der 85-Jährigen. Diese ließ den Mann sodann zehn Tafelmesser, drei Brotmesser, drei Scheren und ein Küchenmesser schleifen. Die Arbeitszeit betrug etwa 15 Minuten und dann forderte der Unbekannte 230 Euro. Diese erhielt er, händigte jedoch keine Rechnung oder Quittung aus, sondern fuhr in einem blauen Mercedes davon. Der Unbekannt ist etwa 60 Jahre alt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen Wucher und bitten mögliche Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

