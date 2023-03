Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt bei Bremsmanöver- Autofahrer fährt weiter

Löhne (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem PKW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag (16.3.) auf der Straße Quellental in Löhne unterwegs war. Ein 45-jähriger Radfahrer befand sich gegen 17.30 Uhr auf der Brunnenstraße in Richtung Herforder Straße. Als der Löhner den Einmündungsbereich Quellental passieren wollte, bog plötzlich der Fahrer eines weißen Citröen vom Quellental nach rechts auf die Brunnenstraße ein, ohne auf den Radfahrer zu achten. Der 45-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einem Zusammenstoß mit dem Citröen zu vermeiden. Hierbei stürzte er mit seinem Fahrrad zu Boden und verletzte sich dabei an der Hand. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Bünder Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Citröen-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Löhne-Ort fort. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer oder weitere Zeugen, die Angaben dazu machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell