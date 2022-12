Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche, Unfälle, Containerbrand

Aalen (ots)

Wohnungseinbrüche

Alfdorf: Im Zeitraum zwischen dem 21.12. und 29.12.2022 wurde in ein Wohnhaus am westlichen Ortsrand eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchte im Innern des Hauses verschiedene Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der weiteren Abklärung.

Urbach: Rund 500 Euro Schaden entstanden an einer Haustüre eines Wohnhauses, die bei einem Einbruchsversuch zwischen dem 1.12. und 29.12.22 in der Schubertstraße beschädigt wurde. Dem Einbrecher gelang es letztlich nicht, die Türe aufzubrechen, sodass es beim Versuch blieb.

Plüderhausen: An mehreren Stellen versuchte ein Einbrecher am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und Freitag 1.45 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Münzenhalde einzudringen, bis es ihm letztlich gelang. Er durchsuchte das Haus, entwendete mitunter Schmuck und hinterließ wohl mehrere tausend Euro Sachschaden.

Winterbach: In der Bussardstraße drang ein vermeintlicher Dieb am Donnerstag gegen 17.10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Er wurde dabei vom Bewohner überrascht, sodass er flüchtete.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen nimmt jeweils das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Am Donnerstag kurz vor 14:00 Uhr war eine Radfahrerin in der Haydnstraße unterwegs und wollte von dieser in die Schubertstraße abbiegen. Dabei kippte das Lastenrad um und wurde gegen einen geparkten PKW gedrückt. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Fellbach: Brand eines Kleidercontainers

Kurz vor 14:30 Uhr am Donnerstag wurde der Brand eines Kleidercontainers auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße gemeldet. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Hinweise, wie es zu dem Feuer gekommen war, nimmt die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Winnenden: Unfall beim Ausparken

Als sie rückwärts ausparken und auf die Wiesenstraße auffahren wollte, übersah eine 69 Jahre alte VW-Fahrerin am Donnerstag gegen 11:45 Uhr einen auf der Straße wartenden Skoda eines 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Berglen: Fenster eingeworfen

Unbekannte warfen zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 13:00 Uhr ein Fenster eines Schulgebäudes in der Straße Stockwiesen ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Leutenbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Freitagmorgen gegen 1:25 Uhr kam eines 36-Jährige mit ihrem VW Golf auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart mit ihrem PKW im Leutenbachtunnel mehrfach von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit den Tunnelwänden. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden. Er war in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Offenbar stand die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zudem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Frau droht ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell