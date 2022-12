Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr unterzogen Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle, nachdem dieser zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Zunächst fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Heilbronner Gasse aus. Anschließend fuhr er über den Hirschraben in Richtung Steinbach. Die Beamten beobachteten dabei, wie der Autofahrer mehrfach mit seinem Gefährt über die Mittellinie kam und auch sonst in Schlangenlinien unterwegs war. Zudem hatte er offenbar Schwierigkeiten die Anhaltezeichen zu erkennen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 40-Jährigen Anzeichen von Trunkenheit, weshalb der Mann einem Atemalkoholtest unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Mann wurde zudem einer Blutentnahme unterzogen.

Michelfeld: Auto beschädigt und geflüchtet

Zwischen 12:00 Uhr du 12:30 Uhr am Donnerstag öffnete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Daimlerstraße die Tür seines Fahrzeuges. Dabei schlug diese offenbar gegen einen danebenstehenden Skoda Kamiq. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

