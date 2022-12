Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag geriet gegen 19.45 Uhr ein 26-Jähriger auf der Heidestraße mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden. Seine zwei 17-jährige Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 65-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 20:30 Uhr die Bahnhofstraße nach Wasseralfingen. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah sie die Vorfahrt eines 16-jährigen Rollerfahrers. Durch die Kollision wurde der 16-Jährige sowie sein 17-Jähriger Sozius vom Roller geworfen, wobei sich der 17-Jährige leicht verletzte und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag,7 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Ausparken einen im Turniergraben am Straßenrand abgestellten Skoda eines 28-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen an der Abfahrt West der B29. Eine 50-jährige Suzuki-Fahrerin erkannte zu spät zwei Autos, dessen Fahrer an der Lorcher Straße kurz vor einem Kreisverkehr anhalten mussten und fuhr mit ihrem Suzuki auf den Ford einer 38-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen Seat eines 26-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Gesamthöhe von etwa 6500 Euro.

Bettringen: Feuerwehreinsatz

In der Neißestraße wurde am Donnerstag gegen 20:30 Uhr ein Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Der Brand konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr von den zur Hilfe geeilten Nachbarn gelöscht werden. Nach derzeitigen Kenntnissen hatte die 30-jährige Bewohnerin ein Tuch auf eine Lampe gelegt, welches hierdurch zu schwelen anfing. Als sie es anschließend in einen Wäschekorb mit Bekleidung auf den Balkon warf, entzündetet sich dieser. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften im Einsatz.

