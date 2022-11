POL-HH: 221114-1. Vereidigung von Nachwuchskräften für die Polizei Hamburg - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots) - Tatzeit: 11.11.2022, 14:40 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Gryphiusstraße Am Freitagnachmittag wurde in Winterhude eine 82-jährige Frau überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 82-Jährige mit Gehwagen in Begleitung ihrer Enkelin auf dem Weg nach Hause. Nachdem die Enkelin das Mehrfamilienhaus betreten ...

mehr