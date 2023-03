Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrer prallt gegen Baum- Überfrierende Nässe als Ursache

Bünde (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (16.3.) kam es auf der Dünner Straße in Bünde/Spradow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger aus Bünde verletzt wurde. Als der Bünder gegen 5.45 Uhr mit seinem schwarzen Opel Corsa in Richtung Spradow unterwegs war, verlor er in Höhe der Hausnummer 51 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen anliegenden Straßenbaum. Anschließend schleuderte der Opel noch weiter und kam im Graben zum Stehen. Nach ersten Ermittlungen liegt die Unfallursache in überfrierender Nässe im Bereich der Unfallstelle. Der Bünder wurde durch die Kollision im Kopf und Oberkörperbereich verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das stark beschädigte Fahrzeug (ca. 3.000 Euro) musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Glättebereich wurde anschließend von Feuerwehr und benachrichtigtem Bauhof abgestreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell