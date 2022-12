POL-WL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung von heute, 17:57 Uhr

Buchholz (ots) - Brandstiftung in leerstehender Wohnung: Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 22:10 Uhr, haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Veilchenweg die Feuerwehr verständigt. Sie hatten im Treppenhaus Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss drang. Da zunächst unklar ...

mehr