Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brandstiftung in leerstehender Wohnung: Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/A7 - Pkw war in Brand geraten ++ Buchholz - Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Buchholz (ots)

Brandstiftung in leerstehender Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 22:10 Uhr, haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Veilchenweg die Feuerwehr verständigt. Sie hatten im Treppenhaus Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss drang. Da zunächst unklar war, ob sich Personen in der betroffenen Wohnung befanden, wurden mehrere Ortswehren zum Einsatzort gerufen. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrkräfte vor Ort. Schnell konnten die Retter Entwarnung geben. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Sie ist im Moment unbewohnt und wird renoviert. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Treppenhaus rauchfrei gemacht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei der Spurensuche in der Wohnung fanden die Beamten Hinweise auf eine Brandlegung. Durch Unbekannte waren zwei Farbeimer, die sich im Zuge der Renovierung in einem Raum befunden hatten, in Brand gesetzt worden. Außerdem war die Wohnungstür gewaltsam geöffnet worden.

Zeugen hatten gegen 20 Uhr polternde Geräusche gehört, vermutlich wurde zu dieser Zeit die Wohnungstür aufgebrochen. Wann genau dann das Feuer gelegt wurde, bevor gegen 22:10 Uhr der Rauch aus der Wohnung drang, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen denen verdächtige Personen im oder vor dem Mehrfamilienhaus aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/A7 - Pkw nach technischem Defekt in Brand geraten

Ein VW Golf ist heute, 29.12.2022, gegen 0:45 Uhr, auf der A7 ausgebrannt. Der 35-jährige Fahrer war mit dem Wagen im Bereich des Autobahnkreuzes Maschen unterwegs, als er auf der Verbindungsfahrbahn von der A7 zur A1 plötzlich merkte, dass der Motor kein Gas mehr annahm. Der Mann hielt auf dem Standstreifen an und stellte ein Warndreieck hinter dem Fahrzeug auf. In diesem Moment sah er schon, wie sich Flammen im Motorraum ausbreiteten. Der Wagen brannte in kürzester Zeit vollständig aus. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.

Buchholz - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Neuen Straße kam es am Mittwochabend, 28.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:40 Uhr war ein 44-jähriger Mann mit seinem Seat auf der Straße unterwegs, als er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei in einer Parkbucht abgestellte PKW im Vorbeifahren beschädigte.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 22.000 EUR.

